Бывший полузащитник ЦСКА высказался о борьбе между «Зенитом» и «Краснодаром» в РПЛ

22 апреля 2026, 21:10

Игрок Олич: борьба между «Зенитом» и «Краснодаром» кончится в последнем туре РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о борьбе за золотые медали в Российской Премьер-Лиге. По его словам, интрига сохранится до последнего тура.





Как пишет Metaratings.ru, хорват отметил, что «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат в прошлом сезоне, а в текущем розыгрыше долгое время лидировал. Однако после победы «Зенита» над махачкалинским «Динамо» петербургский клуб вышел на первое место, усилив напряжение в гонке.



После 25 туров сине-бело-голубые набрали 55 очков. Они опережают «быков» на один балл.



В 26-м туре «Зенит» 22 апреля на выезде встретится с «Локомотивом» (начало в 19:45 мск). Днем позже, 23 апреля, «Краснодар» в Москве сыграет со «Спартаком» (также в 19:45).



