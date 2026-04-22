Защитник «Ростова» назвал лучшего игрока РПЛ
Лангович назвал одноклубника Роналдо лучшим игроком РПЛ
Защитник «Ростова» Андрей Лангович после ничьей с ЦСКА (1:1) в 26-м туре РПЛ назвал своего одноклубника Роналдо лучшим игроком чемпионата. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.
По словам футболиста, которые приводит издание, он хорошо знает бразильца по тренировкам и игре на одной позиции.
«Роналдо изначально был нападающим, но хорошо может играть в отборе, так как его перевели на фланг», – отметил Лангович.Он подчеркнул, что у бразильца отличное видение поля, скорость, резкость и умение обыгрывать соперника.
«Уверен, что Роналдо даже в нынешней форме может спокойно играть в топ-5 чемпионатах на очень приличном уровне», – добавил футболист.В текущем сезоне РПЛ бразилец провел 22 матча, забил пять голов, в том числе в последней игре против ЦСКА. Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.