Защитник «Ростова» назвал лучшего игрока РПЛ

Лангович назвал одноклубника Роналдо лучшим игроком РПЛ

Защитник «Ростова» Андрей Лангович после ничьей с ЦСКА (1:1) в 26-м туре РПЛ назвал своего одноклубника Роналдо лучшим игроком чемпионата. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.





По словам футболиста, которые приводит издание, он хорошо знает бразильца по тренировкам и игре на одной позиции.

«Роналдо изначально был нападающим, но хорошо может играть в отборе, так как его перевели на фланг», – отметил Лангович.

«Уверен, что Роналдо даже в нынешней форме может спокойно играть в топ-5 чемпионатах на очень приличном уровне», – добавил футболист.