Бывший полузащитник ЦСКА высказался об оскорблениях Баринова со стороны фанатов «Локомотива»

07 августа 2026, 14:41

Футболист Мамаев: Болельщики «Локомотива» незаслуженно освистывали Баринова

Фото: istockphoto/matimix

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев прокомментировал ситуацию вокруг перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «армейский» клуб. Он осудил оскорбительные высказывания фанатов «железнодорожников» в адрес игрока.





Мамаев выразил мнение, что «Локо» не следовало терять такого футболиста — капитана и лидера с российским паспортом. Он добавил, что первые полгода в ЦСКА Баринов привыкал к новым требованиям, а смена тренера только осложнила адаптацию, но опытный хавбек справится с этой задачей.





«Болельщики «Локомотива» незаслуженно освистывали Баринова. Дима внёс немалую лепту в историю клуба, брал чемпионство и Кубок. Он многое отдал клубу», — добавил собеседник Metaratings.ru.