Бывший полузащитник ЦСКА высказался об оскорблениях Баринова со стороны фанатов «Локомотива»
Футболист Мамаев: Болельщики «Локомотива» незаслуженно освистывали Баринова
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев прокомментировал ситуацию вокруг перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «армейский» клуб. Он осудил оскорбительные высказывания фанатов «железнодорожников» в адрес игрока.
Мамаев выразил мнение, что «Локо» не следовало терять такого футболиста — капитана и лидера с российским паспортом. Он добавил, что первые полгода в ЦСКА Баринов привыкал к новым требованиям, а смена тренера только осложнила адаптацию, но опытный хавбек справится с этой задачей.
«Болельщики «Локомотива» незаслуженно освистывали Баринова. Дима внёс немалую лепту в историю клуба, брал чемпионство и Кубок. Он многое отдал клубу», — добавил собеседник Metaratings.ru.4 августа в матче первого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» уступил ЦСКА в серии пенальти (1:1, 4:5). Во время игры фанаты «красно-зеленых» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Баринова, а после встречи хавбек вступил в перепалку с одним из болельщиков.
Переход 29-летнего капитана «Локомотива» в ЦСКА состоялся 13 января. Воспитанник академии «железнодорожников» провел за команду 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 голевых передач.