Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов отреагировал на мощный старт команды в РПЛ

05 августа 2026, 00:22

Гендиректор «Динамо» Газизов: две победы на старте РПЛ не случайны

Фото: iStock/Andreyuu

Глава махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о выступлениях команды в начале сезона РПЛ и рассказал о её перспективах. Слова менеджера цитирует Metaratings.ru.





Газизов отметил, что доволен тем, как играет его коллектив. По словам гендиректора, стартовые победы не случайны: ещё в конце прошлого сезона «Динамо» демонстрировало хорошую игру и добилось успеха в переходных матчах.



«Нет ничего удивительного в двух победах «Динамо» на старте сезона. Это следствие упорной работы тренерского штаба. Команда заслуженно находится на своём месте», — заявил Газизов.