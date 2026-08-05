Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов отреагировал на мощный старт команды в РПЛ
Гендиректор «Динамо» Газизов: две победы на старте РПЛ не случайны
Глава махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о выступлениях команды в начале сезона РПЛ и рассказал о её перспективах. Слова менеджера цитирует Metaratings.ru.
Газизов отметил, что доволен тем, как играет его коллектив. По словам гендиректора, стартовые победы не случайны: ещё в конце прошлого сезона «Динамо» демонстрировало хорошую игру и добилось успеха в переходных матчах.
«Нет ничего удивительного в двух победах «Динамо» на старте сезона. Это следствие упорной работы тренерского штаба. Команда заслуженно находится на своём месте», — заявил Газизов.По итогам двух туров махачкалинское «Динамо» набрало максимум очков. Сейчас клуб располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.