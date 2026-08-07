Дьяков спрогнозировал, кто победит в матче третьего тура РПЛ Спартак» — «Краснодар»
Футболист Дьяков: «Спартак» — фаворит в РПЛ
Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящей встречи лидеров чемпионата России. По мнению эксперта, преимущество в домашнем матче будет на стороне «красно-белых».
В разговоре с аналитиками Дьяков отметил, что все три клуба, стартовавшие с двух побед, — «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» — являются главными фаворитами в борьбе за титул, пишет Metaratings.ru. Однако ключевым фактором в очной дуэли, по его словам, станет психологическое состояние команд.
«Я считаю, что «Спартак» — фаворит. Не надо забывать финал Кубка, где «красно-белые» победили. Что-то мне подсказывает, что «Спартак» победит дома», — прокомментировал спикер.
После двух туров все три претендента имеют по шесть очков, но «Спартак» благодаря дополнительным показателям занимает вторую строчку в таблице, опережая «Краснодар». Матч состоится в Москве 9 августа и начнётся в 20:00 по московскому времени.