Дьяков спрогнозировал, кто победит в матче третьего тура РПЛ Спартак» — «Краснодар»

07 августа 2026, 11:46

Футболист Дьяков: «Спартак» — фаворит в РПЛ

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящей встречи лидеров чемпионата России. По мнению эксперта, преимущество в домашнем матче будет на стороне «красно-белых».





В разговоре с аналитиками Дьяков отметил, что все три клуба, стартовавшие с двух побед, — «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» — являются главными фаворитами в борьбе за титул, пишет Metaratings.ru. Однако ключевым фактором в очной дуэли, по его словам, станет психологическое состояние команд.





«Я считаю, что «Спартак» — фаворит. Не надо забывать финал Кубка, где «красно-белые» победили. Что-то мне подсказывает, что «Спартак» победит дома», — прокомментировал спикер.