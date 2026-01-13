Бывший президент «Локомотива» Геркус: Дивеев в «Зените» — хорошее решение
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил обмен между ЦСКА и «Зенитом», в результате которого защитник Игорь Дивеев перебрался в Санкт-Петербург, а нападающий Лусиано Гонду стал игроком «армейцев». Об этом сообщает Metaratings.ru.
Геркус подчеркнул, что у ЦСКА ситуация является беспроигрышной.
«Хуже, чем то, что у них было с нападающими, точно не будет. Будет лучше или в самом худшем сценарии так же. Не знаю, стоило ли ради этого отдавать защитника. Может быть», — отметил он.
По мнению Геркуса, «Зенит» удачно усилил состав, подписав Дивеева. Этот молодой российский футболист находится в отличной форме. Он сразу же был введён в основной состав, что является хорошим решением, добавил экс-президент «Локомотива».
11 января футбольный клуб «Зенит» сообщил о подписании контракта с защитником Дивеевым. С 2019 года он выступал за московский ЦСКА. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «армейцев», забив три мяча и отдав одну голевую передачу. В свою очередь, Гонду сыграл за «Зенит» 22 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.