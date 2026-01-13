Бывший президент «Локомотива» Геркус: Дивеев в «Зените» — хорошее решение

13 января 2026, 15:58

Геркус: Дивеев в «Зените» — хорошее решение, его обменяли на игрока с лавки

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил обмен между ЦСКА и «Зенитом», в результате которого защитник Игорь Дивеев перебрался в Санкт-Петербург, а нападающий Лусиано Гонду стал игроком «армейцев». Об этом сообщает Metaratings.ru.





Геркус подчеркнул, что у ЦСКА ситуация является беспроигрышной.





«Хуже, чем то, что у них было с нападающими, точно не будет. Будет лучше или в самом худшем сценарии так же. Не знаю, стоило ли ради этого отдавать защитника. Может быть», — отметил он.