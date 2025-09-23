Достижения.рф

Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что «Спартаку» будет проще без Станковича

ФК Спартак (Фото: Instagram* / @fcsm_official)

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович отвлекает команду своей импульсивностью, из-за чего «красно-белые» могли бы показывать более качественный футбол без него.



По словам Наумова, нахождение Станковича на бровке мешает игрокам сосредоточиться на игре, так как тренер слишком концентрируется на судьях и эмоциях.

«Импульсивность тренера мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков от футбола. Отсюда и плохие результаты», — сказал Наумов Metaratings.ru.
Он отметил, что даже в Италии Станкович не смог избавиться от импульсивности, которая мешает команде добиваться побед.

Наумов предположил, что временное отсутствие тренера могло бы пойти «Спартаку» на пользу, несмотря на его профессиональные качества.
Софья Метелева

