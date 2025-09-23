Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что «Спартаку» будет проще без Станковича
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович отвлекает команду своей импульсивностью, из-за чего «красно-белые» могли бы показывать более качественный футбол без него.
По словам Наумова, нахождение Станковича на бровке мешает игрокам сосредоточиться на игре, так как тренер слишком концентрируется на судьях и эмоциях.
«Импульсивность тренера мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков от футбола. Отсюда и плохие результаты», — сказал Наумов Metaratings.ru.Он отметил, что даже в Италии Станкович не смог избавиться от импульсивности, которая мешает команде добиваться побед.
Наумов предположил, что временное отсутствие тренера могло бы пойти «Спартаку» на пользу, несмотря на его профессиональные качества.