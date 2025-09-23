Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что «Спартаку» будет проще без Станковича

23 сентября 2025, 18:14

Наумов: импульсивность Станковича мешает «Спартаку», команде лучше без него

ФК Спартак (Фото: Instagram* / @fcsm_official)

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович отвлекает команду своей импульсивностью, из-за чего «красно-белые» могли бы показывать более качественный футбол без него.





По словам Наумова, нахождение Станковича на бровке мешает игрокам сосредоточиться на игре, так как тренер слишком концентрируется на судьях и эмоциях.





«Импульсивность тренера мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков от футбола. Отсюда и плохие результаты», — сказал Наумов Metaratings.ru.