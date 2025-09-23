Экс-агент тренера «Ахмата» уверен, что команда будет прогрессировать под его руководством
Гаргаев считает, что Черчесов способен поднять «Ахмат» на новый уровень
Анзор Гаргаев, ранее представлявший интересы Станислава Черчесова, поделился мнением о текущих результатах грозненского «Ахмата» и его перспективах в сезоне Российской Премьер-Лиги.
По словам Гаргаева, под руководством Черчесова клуб способен добиться значительного прогресса.
«Черчесов может вывести «Ахмат» на новый уровень. Команда скоро будет играть ещё лучше. Пока «Ахмат» прогрессирует больше других клубов РПЛ», — цитирует Гаргаева Metaratings.ru.На данный момент «Ахмат» находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 12 очков после девяти туров. Следующий матч грозненцы проведут 27 сентября против «Акрона», игра начнётся в 14:00 по московскому времени.