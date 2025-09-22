Червиченко оценил состав «Спартака»
Червиченко: «Спартаку» нужна результативная звезда
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал комплект игроков клуба и игру нападающего Антона Заболотного.
По его словам Metaratings.ru, тренер Деян Станкович останется у руля команды до зимней паузы, а затем его, вероятно, снимут с поста — сейчас, по идее, подыщут замену. Ходят слухи и о возможной смене руководства после перерыва.
«Заболотный — это гиперзвезда, и команде бы звезду поменьше, но надёжнее и результативнее», — сказал Червиченко.Он оценил состав «Спартака» как один из лучших в лиге. По его мнению, проблемных позиций нет.
После девяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» под руководством Станковича идёт на шестом месте, набрав 15 очков. Контракт 34‑летнего Заболотного с клубом действует до 30 июня 2026 года. В этом сезоне у него девять матчей во всех турнирах, ни одного гола и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.