Червиченко оценил состав «Спартака»

22 сентября 2025, 19:17

Червиченко: «Спартаку» нужна результативная звезда

Фото: istockphoto/master1305

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал комплект игроков клуба и игру нападающего Антона Заболотного.





По его словам Metaratings.ru, тренер Деян Станкович останется у руля команды до зимней паузы, а затем его, вероятно, снимут с поста — сейчас, по идее, подыщут замену. Ходят слухи и о возможной смене руководства после перерыва.





«Заболотный — это гиперзвезда, и команде бы звезду поменьше, но надёжнее и результативнее», — сказал Червиченко.

