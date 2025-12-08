Бывший президент «Локомотива» Наумов высказался о победе «железнодорожников» над «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ

08 декабря 2025, 12:27

Наумов: ниже третьего места «Локомотив» не опустится по итогам сезона

Фото: iStock/Anton Vierietin

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе «железнодорожников» над «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.





Матч между командами состоялся на стадионе «Фишт» и завершился победой «Локомотива» со счётом 4:2. Экс-президент клуба поделился своими впечатлениями после игры, отметив, что она оставила у него положительные эмоции. Наумов подчеркнул, что это была самая лёгкая победа «Локомотива» в текущем сезоне.





«"Железнодорожники" перед отпуском хотели хорошо сыграть и имели явное преимущество в игре. При счёте 1:1 было ощущение, что выиграют всё равно. По результатам кажется, что ниже третьего места не опустятся по итогам сезона», — добавил он.