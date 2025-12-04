Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Булатов назвал лучших игроков года в РПЛ

04 декабря 2025, 19:59

Булатов: Батраков — один из лучших в РПЛ, но в Европе может уступать в борьбе

Фото: iStock/FOTOKITA

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов назвал лучших игроков года в Российской Премьер-Лиге и оценил шансы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова уехать в один из ведущих европейских чемпионатов. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Батраков подписал контракт с «Локомотивом» на срок до 20 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 23 миллиона евро.



Булатов считает, что Кордоба Джон является лучшим игроком РПЛ в этом году. На втором месте — Кисляк, а на третьем — Батраков. Он отметил, что уровень игры последнего позволяет ему уехать в один из ведущих европейских чемпионатов уже в следующем сезоне, если команда будет находиться чуть ниже середины турнирной таблицы.





«Но точно не ведущие клубы, потому что все-таки, мне кажется, по антропометрии, по скорости и борьбе он, наверно, может уступать на этом уровне. Есть у меня такие опасения», — заключил трёхкратный чемпион России в составе «Спартака».