Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Булатов назвал лучших игроков года в РПЛ
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов назвал лучших игроков года в Российской Премьер-Лиге и оценил шансы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова уехать в один из ведущих европейских чемпионатов. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Батраков подписал контракт с «Локомотивом» на срок до 20 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 23 миллиона евро.
Булатов считает, что Кордоба Джон является лучшим игроком РПЛ в этом году. На втором месте — Кисляк, а на третьем — Батраков. Он отметил, что уровень игры последнего позволяет ему уехать в один из ведущих европейских чемпионатов уже в следующем сезоне, если команда будет находиться чуть ниже середины турнирной таблицы.
«Но точно не ведущие клубы, потому что все-таки, мне кажется, по антропометрии, по скорости и борьбе он, наверно, может уступать на этом уровне. Есть у меня такие опасения», — заключил трёхкратный чемпион России в составе «Спартака».
Батраков выступает в РПЛ третий сезон подряд. За время, проведенное в «Локомотиве», он забил 25 голов в 50 матчах чемпионата России. В текущем сезоне полузащитник лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, забив десять голов в 16 играх.