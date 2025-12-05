Достижения.рф

«Урал» рассматривает Кержакова на пост главного тренера вместо Ромащенко

Фото: istockphoto/Dziurek

футбольный клуб «Урал» рассматривает возможность назначения Александра Кержакова на пост главного тренера вместо Мирослава Ромащенко.



Как пишет Metaratings.ru, также рассматривались кандидатуры Александра Сторожука и Василия Березуцкого.

Александр Кержаков ранее работал тренером в юношеской сборной России, а также в клубах «Томь», «Пари НН», «Кармиотисса» и «Спартак» из Суботицы. Последним местом работы Кержакова стал «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.

После 21 тура в текущем сезоне Лиги PARI «Урал» занимает второе место в турнирной таблице с 41 очком, отставая от лидирующего «Факела» на семь баллов.

Никита Кротов

