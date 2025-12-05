«Урал» рассматривает Кержакова на пост главного тренера вместо Ромащенко
футбольный клуб «Урал» рассматривает возможность назначения Александра Кержакова на пост главного тренера вместо Мирослава Ромащенко.
Как пишет Metaratings.ru, также рассматривались кандидатуры Александра Сторожука и Василия Березуцкого.
Александр Кержаков ранее работал тренером в юношеской сборной России, а также в клубах «Томь», «Пари НН», «Кармиотисса» и «Спартак» из Суботицы. Последним местом работы Кержакова стал «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.
После 21 тура в текущем сезоне Лиги PARI «Урал» занимает второе место в турнирной таблице с 41 очком, отставая от лидирующего «Факела» на семь баллов.
