«Спартак» продал около 20 тысяч билетов на матч с «Динамо»
«Спартак» продал около 20 тысяч билетов на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги против московского «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.ru.
Клуб отмечает повышенный интерес болельщиков к предстоящему матчу, который пройдёт 6 декабря на «Лукойл Арене» в 16:30 по московскому времени. Эта встреча станет последним официальным поединком «красно-белых» в 2025 году.
По итогам 17 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. «Динамо» находится на девятой строчке, отставая от «Спартака» на восемь очков.
Средняя посещаемость домашних матчей на «Лукойл Арене» за девять предыдущих туров составила 22 570 зрителей. Последняя домашняя игра против ЦСКА собрала на стадионе более 40 тысяч болельщиков.
