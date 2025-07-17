17 июля 2025, 19:28

Радослав Батак заявил, что руководство «Спартака» правильно оставило Станковича

Фото: Istock/oksix

Футболист Радослав Батак высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и выразил своё мнение о перспективах «красно-белых» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.





В беседе с «Metaratings.ru» Батак заявил, что тренер московского «Спартака» Деян Станкович показывает хорошие результаты своей работы.

«Я рад, что «Спартак» дал Станковичу шанс и оставил его главным тренером. Ему нужно было время, чтобы выстроить команду. Вместе с ним «Спартак» долгое время боролся за чемпионство, но так и не смог этого сделать. Руководство «Спартака» правильно оставило Станковича», — высказался спортсмен.