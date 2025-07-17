Бурлак: «Динамо» поборется за чемпионство благодаря Карпину и усилениям

17 июля 2025, 18:38

Тарас Бурлак поделился прогнозами на предстоящий футбольный сезон

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак считает, что с приходом Карпина и усилением состава московское «Динамо» сможет бороться за чемпионство в РПЛ.





Он также отметил Metaratings.ru приобретения Осипенко и Сергеева, а также глубину состава, несмотря на травму Тюкавина.





«Понятно, что Тюкавин делает разницу на поле, но все должно быть нормально. С выздоровлением Кости плюс боевая единица, глубина состава. У них все будет хорошо», — отметил спортсмен.