Бурлак: «Динамо» поборется за чемпионство благодаря Карпину и усилениям
Тарас Бурлак поделился прогнозами на предстоящий футбольный сезон
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак считает, что с приходом Карпина и усилением состава московское «Динамо» сможет бороться за чемпионство в РПЛ.
Он также отметил Metaratings.ru приобретения Осипенко и Сергеева, а также глубину состава, несмотря на травму Тюкавина.
«Понятно, что Тюкавин делает разницу на поле, но все должно быть нормально. С выздоровлением Кости плюс боевая единица, глубина состава. У них все будет хорошо», — отметил спортсмен.«Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте и в первом туре нового сезона встретится с «Балтикой».