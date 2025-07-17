Булыкин: «Динамо» замахивается и на чемпионство, и на Кубок
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил конкуренцию в линии нападения московской команды.
По его словам, в линии нападения все неплохо, а когда прибавится еще и Константин Тюкавин, то у «Динамо» усилится мощь.
«Думаю, «Динамо» замахивается и на чемпионство, и на Кубок. Другого варианта с таким подбором футболистов и с таким тренером я бы даже не рассматривал. Место в тройке — это минимум. Да и то — не этого хотят в руководстве. Главное — это чемпионство и Кубок», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.
По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице с 56 очками.
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