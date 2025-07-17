Булыкин: «Динамо» замахивается и на чемпионство, и на Кубок

17 июля 2025, 20:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил конкуренцию в линии нападения московской команды.





По его словам, в линии нападения все неплохо, а когда прибавится еще и Константин Тюкавин, то у «Динамо» усилится мощь.





«Думаю, «Динамо» замахивается и на чемпионство, и на Кубок. Другого варианта с таким подбором футболистов и с таким тренером я бы даже не рассматривал. Место в тройке — это минимум. Да и то — не этого хотят в руководстве. Главное — это чемпионство и Кубок», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.