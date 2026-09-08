Бывший президент «Локомотива» высказался о победе «Динамо» над «Спартаком» в матче РПЛ

08 сентября 2026, 12:49

Экс-глава «Локомотива» Наумов: Карседо намудрил с составом, и «Спартак» проиграл

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал итоги матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» со счетом 2:1. Об этом стало известно 8 сентября.





По словам Наумова, до начала игры он ожидал победы красно-белых и прогнозировал результативный футбол с большим количеством голов. Однако, как отметил эксперт, бело-голубые показали одну из лучших игр в сезоне, продемонстрировав самоотверженность и яркий футбол. Ключевым фактором успеха динамовцев стал перевес в центре поля.





«Карседо перемудрил с составом, некоторые игроки выпали из игры. Замены тоже не вовремя. Из-за этого «Спартак» и проиграл. «Динамо» выглядело очень здорово», — цитирует спикера Metaratings.ru.