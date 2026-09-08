Бывший президент «Локомотива» высказался о победе «Динамо» над «Спартаком» в матче РПЛ
Экс-глава «Локомотива» Наумов: Карседо намудрил с составом, и «Спартак» проиграл
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал итоги матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» со счетом 2:1. Об этом стало известно 8 сентября.
По словам Наумова, до начала игры он ожидал победы красно-белых и прогнозировал результативный футбол с большим количеством голов. Однако, как отметил эксперт, бело-голубые показали одну из лучших игр в сезоне, продемонстрировав самоотверженность и яркий футбол. Ключевым фактором успеха динамовцев стал перевес в центре поля.
«Карседо перемудрил с составом, некоторые игроки выпали из игры. Замены тоже не вовремя. Из-за этого «Спартак» и проиграл. «Динамо» выглядело очень здорово», — цитирует спикера Metaratings.ru.На текущий момент «Динамо» с 13 очками занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет «Оренбург». Игра запланирована на 12 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.