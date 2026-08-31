Ташуев назвал лучших футболистов шестого тура РПЛ
Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги выступлений полузащитников Лечи Садулаева и Ивана Олейникова в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги против самарских «Крыльев Советов». Об этом стало известно 31 августа.
В беседе с Metaratings.ru специалист высоко оценил игру хавбека грозненцев. По словам Ташуева, Садулаев заслуживает звания лучшего футболиста прошедшего тура, так как постепенно возвращает былую форму, вновь начинает результативно действовать у чужих ворот и выходит из затяжного спада.
Особые слова тренер адресовал игроку самарцев Ивану Олейникову, которого он лично воспитывал в период работы в «Чайке» во Второй лиге. Ташуев признался, что относится к Олейникову с теплотой, и поставил его в один ряд с Садулаевым, назвав вторым лучшим в туре.
В отчетной встрече Олейников оформил дубль. В текущем сезоне он провел восемь матчей и забил три гола. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в два миллиона евро. Садулаев в игре с «Крыльями» отметился голом и голевой передачей. На его счету в семи матчах сезона два забитых мяча и три ассиста, а трансферная ценность футболиста достигает трех миллионов евро.
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