Ташуев назвал лучших футболистов шестого тура РПЛ

31 августа 2026, 16:59

Тренер Ташуев: лучшие игроки шестого тура РПЛ — Лечи Садулаев и Иван Олейников

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги выступлений полузащитников Лечи Садулаева и Ивана Олейникова в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги против самарских «Крыльев Советов». Об этом стало известно 31 августа.