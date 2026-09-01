Жоаозиньо оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ

01 сентября 2026, 14:12

Футболист Жоаозиньо слабо верит в победу «Динамо» в РПЛ

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бывший хавбек московского «Динамо» Жоаозиньо поделился мнением о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно 1 сентября.





По словам бразильца, положительные изменения в игре «бело-голубых» связаны с работой нынешнего наставника клуба Сандро Шварца, которого он считает одним из сильнейших специалистов лиги. Спикера цитирует Metaratings.ru.





«В победу «Динамо» в сезоне РПЛ я верю мало, а «бронзу» команда может спокойно взять», — сказал собеседник.