Жоаозиньо оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ
Футболист Жоаозиньо слабо верит в победу «Динамо» в РПЛ
Бывший хавбек московского «Динамо» Жоаозиньо поделился мнением о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно 1 сентября.
По словам бразильца, положительные изменения в игре «бело-голубых» связаны с работой нынешнего наставника клуба Сандро Шварца, которого он считает одним из сильнейших специалистов лиги. Спикера цитирует Metaratings.ru.
«В победу «Динамо» в сезоне РПЛ я верю мало, а «бронзу» команда может спокойно взять», — сказал собеседник.После шести стартовых туров «Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе десять очков. Уже 6 сентября подопечные Шварца проведут принципиальный домашний матч седьмого тура против московского «Спартака». Стартовый свисток на стадионе «ВТБ Арена» прозвучит в 18:30 по московскому времени.