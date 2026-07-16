«Они были сильнее духом»: Вячеслав Колосков объяснил победу Аргентины над Англией на ЧМ

16 июля 2026, 15:10

Вячеслав Колосков отметил физическую готовность и сплочённость команды Аргентины

Фото: Istock / efks

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Аргентины над Англией со счётом 2:1 в полуфинале чемпионата мира. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По словам футбольного функционера, решающим фактором в матче стала не удача, а характер и внутренний настрой аргентинской команды. Колосков отметил, что игроки сборной Аргентины показали высокий уровень физической подготовки и сумели полностью переломить ход встречи во второй половине игры.





«Фактора удачи не было, скорее даже больше был фактор неудачи. Аргентина дважды попала в створ ворот из убойных позиций. Но в итоге они были просто сильнее духом, абсолютно феноменальная физическая подготовка, сплочённость команды», — заявил Колосков.

«Во втором тайме они практически ничего не дали сделать Англии, доминировали в течение всего второго тайма и могли забить больше. Поэтому Аргентина заслуженно победила», — подчеркнул специалист.