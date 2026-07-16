«Они были сильнее духом»: Вячеслав Колосков объяснил победу Аргентины над Англией на ЧМ
Вячеслав Колосков отметил физическую готовность и сплочённость команды Аргентины
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Аргентины над Англией со счётом 2:1 в полуфинале чемпионата мира. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По словам футбольного функционера, решающим фактором в матче стала не удача, а характер и внутренний настрой аргентинской команды. Колосков отметил, что игроки сборной Аргентины показали высокий уровень физической подготовки и сумели полностью переломить ход встречи во второй половине игры.
«Фактора удачи не было, скорее даже больше был фактор неудачи. Аргентина дважды попала в створ ворот из убойных позиций. Но в итоге они были просто сильнее духом, абсолютно феноменальная физическая подготовка, сплочённость команды», — заявил Колосков.Он добавил, что после перерыва аргентинцы практически не позволили сопернику создавать опасные моменты и сами продолжали контролировать игру.
«Во втором тайме они практически ничего не дали сделать Англии, доминировали в течение всего второго тайма и могли забить больше. Поэтому Аргентина заслуженно победила», — подчеркнул специалист.Чемпионат мира по футболу завершится 19 июля. В матче за третье место встретятся Франция и Англия, а в финале за главный трофей сыграют Испания и Аргентина на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.