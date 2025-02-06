Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился ожиданиями от игры «Спартака» после зимней паузы

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин с осторожностью относится к новым приобретениям московского «Спартака». Он считает, что в конце первой части чемпионата в столичной команде и без того сложился неплохой коллектив.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» спортивный функционер напомнил известную поговорку: «От добра добра не ищут». Тем не менее, он выразил надежду, что «красно-белые» сумеют навязать борьбу возглавляющим турнирную таблицу «Краснодару» и неизменному чемпиону последних лет «Зениту» из Санкт-Петербурга.
В последних пяти матчах «Спартак» одержал пять побед. Были последовательно обыграны ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Краснодар» и «Пари НН». В первом после паузы матче в 19-м туре РПЛ москвичи сыграют дома с «Оренбургом».
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«"Спартак" уже не первый день бросает перчатку "Зениту". Посмотрим, что получится. Команда — это прежде всего ансамбль. Футболисты могут быть с хорошими качествами, но необходимо наиграть состав», — сказал Заварзин.На вопрос, не могут ли новые приобретения сыграть со «Спартаком» злую шутку, как уже бывало, он ответил, что тут всё зависит от тренера. Экс-президент РПЛ напомнил, что бывали случаи, когда команда крупно выигрывала, а потом тренер менял игроков на трёх-четырёх позициях, и рисунок игры полностью пропадал, как и результат.
«Деян Станкович непредсказуем», — заключил Заварзин.
В последних пяти матчах «Спартак» одержал пять побед. Были последовательно обыграны ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Краснодар» и «Пари НН». В первом после паузы матче в 19-м туре РПЛ москвичи сыграют дома с «Оренбургом».
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Александр Бойцов