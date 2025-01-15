Мостовой отреагировал на уход Жозе из «Спартака»

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Легендарный футболист ФК «Спартак» Александр Мостовой отреагировал на уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из клуба. По его мнению, в этом нет ничего страшного, учитывая, что красно-белые не платили за бразильца больших денег.
«Я могу полсотни таких примеров привести, когда футболистов покупали, а они не заигрывали. При этом, в некоторых случаях они стоили значительно дороже, чем уже бывший нападающий красно-белых. Так что, не нужно зацикливаться. Пришел, не получилось, ушел. Так бывает. Как минимум гол со штрафного в ворота «Динамо» болельщики запомнят», — поделился Мостовой в беседе с «РБ Спорт».Напомним, Жозе попал в «Спартак» из испанского «Бетиса» летом 2024 года за 2 млн евро. Контракт с ним был рассчитан до конца июня 2026. До своего ухода он успел отыграть за «Спартак» 13 игр и забил лишь один гол.
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