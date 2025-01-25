Названы условия, при которых «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ

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Для того, чтобы стать чемпионом в этом сезоне Российской Премьер-лиги, «Спартаку» нужно выйти на трансферный рынок. Об этом заявил бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.
По его мнению, клубу необходима конкуренция и «свежая кровь» в составе команды.
Напомним, на зимнюю паузу «Спартак» ушел, находясь на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 баллами в запасе. Ближайший матч у клуба состоится 2 марта против «Оренбурга».
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«Нужны ли «Спартаку» новые игроки? Если они хотят бороться за золото в этом сезоне, то нужны. Конкуренция необходима, как и свежая кровь в составе. Команда показывала яркий футбол в конце прошлого года, но «Спартаку» необходимо подписать несколько новых исполнителей для того, чтобы бороться за первое место по итогам чемпионата», — поделился мнением он в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, на зимнюю паузу «Спартак» ушел, находясь на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 баллами в запасе. Ближайший матч у клуба состоится 2 марта против «Оренбурга».
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Данил Пономарев