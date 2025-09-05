Футбольный агент Селюк: работа Карпина скатывается вниз в сборной и «Динамо»
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина на посту главного тренера в сборной России и «Динамо». Его слова приводит Metaratings.ru.
Селюка удивило интервью Карпина, в котором он подчеркнул, что сборная Иордании входит в пятерку сильнейших соперников России. Он назвал это заявление позорным.
«Меня удивило его интервью после матча, когда он сказал, что сборная Иордании входит в пятерку самых сильных сборных, с которыми мы играли. А с кем играли? С Бахрейном и Вьетнамом? Это же просто позор», — сказал собеседник портала.Кроме того, Селюк отметил, что работа Карпина «скатывается вниз» как в национальной, так и московской команде. По его словам, деятельность тренера в «Динамо» вовсе «не выдерживает никакой критики». Кроме того, специалист утверждает, что Валерий Георгиевич приглашает в сборную «бело-голубых», некоторые из которых сидели на скамейке запасных.
«Карпин — бизнесмен, который решает, кого вызвать, а кого нет. Всех, кого приобрело «Динамо», вызвали в сборную. И не важно, что они сидели на скамейке в клубе. К Карпину кто идет — это считай игрок сборной», — добавил Селюк.К слову, следующим соперником сборной России станет Катар. Матч пройдет 7 сентября в Эр-Райяне в 18:15 по московскому времени.