Футбольный агент Селюк: работа Карпина скатывается вниз в сборной и «Динамо»

05 сентября 2025, 13:32

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина на посту главного тренера в сборной России и «Динамо». Его слова приводит Metaratings.ru.





Селюка удивило интервью Карпина, в котором он подчеркнул, что сборная Иордании входит в пятерку сильнейших соперников России. Он назвал это заявление позорным.

«Меня удивило его интервью после матча, когда он сказал, что сборная Иордании входит в пятерку самых сильных сборных, с которыми мы играли. А с кем играли? С Бахрейном и Вьетнамом? Это же просто позор», — сказал собеседник портала.

«Карпин — бизнесмен, который решает, кого вызвать, а кого нет. Всех, кого приобрело «Динамо», вызвали в сборную. И не важно, что они сидели на скамейке в клубе. К Карпину кто идет — это считай игрок сборной», — добавил Селюк.