Бывший спортивный директор «Динамо» Галямин: Карпин наведет в клубе порядок

26 августа 2025, 17:10

Фото: iStock/matimix

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин топовый специалист, который наведет в клубе порядок.





В своей беседе с Metaratings.ru Галямин сказал, что в любой команде бывают периоды, когда кто-то не подходит к тренировочному процессу. Это случается из-за разного видения футбола со стороны тренера и игроков. Как правило, наставник требует от команды свое представление о стиле и понимании игры, а футболисты не могут этого выполнить.





«Бывает, что и футболисты хорошие, и тренер хороший — просто видение футбола у них разное. С Карпиным всё будет хорошо, потому что это топ-тренер, который приведёт всё в порядок», — сказал Галямин.