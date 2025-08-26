Бывший спортивный директор «Динамо» Галямин: Карпин наведет в клубе порядок
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин топовый специалист, который наведет в клубе порядок.
В своей беседе с Metaratings.ru Галямин сказал, что в любой команде бывают периоды, когда кто-то не подходит к тренировочному процессу. Это случается из-за разного видения футбола со стороны тренера и игроков. Как правило, наставник требует от команды свое представление о стиле и понимании игры, а футболисты не могут этого выполнить.
«Бывает, что и футболисты хорошие, и тренер хороший — просто видение футбола у них разное. С Карпиным всё будет хорошо, потому что это топ-тренер, который приведёт всё в порядок», — сказал Галямин.
После шести туров РПЛ «Динамо» Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице с восемью набранными очками.