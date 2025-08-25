Министр спорта Дегтярев предложил заставить футболистов читать книги — видео

25 августа 2025, 14:21

Фото: iStock/Pixfly

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил утвердить список книг для футболистов, чтобы они развивались и «росли над собой». Об этом сообщает telegram-канал «Кровавая барыня».





Как отметил Дегтярев, футболистам важно развиваться не только в сфере спорта, но и в интеллектуальном плане. Они должны начать транслировать смыслы, а чтобы это делать, необходимо данные смыслы иметь.



По словам министра, спортсменам важно понимать принципы честной игры, благородства, преданности и верности. К тому же футболисты должны транслировать какие-то знания.





«Может быть, перечень книг утвердим, которые они будут брать перед матчами, читать и на сборах. Ещё какую-то, может быть, полезную для них информацию будем давать, может быть, устраивать установочные сессии, лекции известных учёных, писателей, деятелей культуры», — сказал Дегтярев.