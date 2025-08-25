Главный тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал нехватку трансферов

25 августа 2025, 17:48

Фото: iStock/matimix

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал нехватку трансферов в команде. По его словам, он уверен в том, что клуб станет сильнее.





Об этом Заур сказал в беседе с корреспондентом «РБ Спорт». По словам тренера, о нехватке трансферов говорит наличие в команде множества молодых игроков. Такую ситуацию Тедеев назвал не очень хорошей.





«Согласен ли я с тем, что «Акрону» необходимы усиления? Мы же это говорим определенно — это, наверное видно, что молодые мальчишки играют. Не очень хорошая ситуация. С одной стороны, это здорово, но мы должны быть сильнее. И будем сильнее, я уверен в этом», — говорит Тедеев.