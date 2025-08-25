Главный тренер ЦСКА Никитин: в этом сезоне клуб ждет нелегкий путь
Главный тренер «ЦСКА» Игорь Никитин оценил трансферную кампанию клуба и поделился ожиданиями от нового сезона. Его слова приводит «РБ Спорт».
Никитин отметил, что все новички команды — Николай Коваленко, Дмитрий Зернов и Дмитрий Бучельников — достойны выступать за «ЦСКА», и их невысокий рост — не показатель навыков.
«А Капризов что, высоким был? Задача тренера заключается не только в том, чтобы подстраивать игроков под систему, но и в том, чтобы систему подстраивать под хоккеистов. <…> А рост и вес... У нас много высоких игроков», — заявил Никитин.Он добавил, что тренерский штаб также должен реализовать потенциал каждого игрока, чтобы достичь командных целей. Однако, по его словам, в этом сезоне «ЦСКА» ждет «нелегкий путь».
«Но в этом и есть мужская составляющая — не искать легких путей», — заключил Никитин.