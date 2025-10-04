Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова миллион долларов

04 октября 2025, 13:57

Экс-тесть Кокорина вымогал у Смолова $1 млн, чтобы закрыть дело с дракой в кафе

Федор Смолов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Руслан Валитов, бывший тесть футболиста Александра Кокорина, требовал у экс‑форварда «Краснодара» Фёдора Смолова $1 млн, чтобы «замять» дело о драке в ресторане «Кофемания». Об этом утверждает журналист Иван Карпов. Данные приводит «Газета.ру».