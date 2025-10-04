Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова миллион долларов
Руслан Валитов, бывший тесть футболиста Александра Кокорина, требовал у экс‑форварда «Краснодара» Фёдора Смолова $1 млн, чтобы «замять» дело о драке в ресторане «Кофемания». Об этом утверждает журналист Иван Карпов. Данные приводит «Газета.ру».
По информации источника, на встрече с футболистом Валитов заявил о связях с влиятельными лицами в ФСБ и потребовал миллион долларов за урегулирование уголовного дела. Смолов, по данным, решил отстаивать свои права и выразил готовность увеличить сумму компенсации за моральный вред.
Следуя совету юристов, Смолов записал разговор и затем подал заявление по факту вымогательства и покушения на мошенничество. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по его обращению.
Инцидент в «Кофемании» произошёл 28 мая: по одной из версий, двое посетителей за соседним столиком громко обсуждали футболиста, после чего Смолов подошёл, чтобы выяснить ситуацию, и между мужчинами возникла драка. Футболист ударил оппонентов, пострадавшие затем обратились в полицию.
Позже жена спортсмена в своём Telegram‑канале сообщила, что он долгое время подвергался буллингу и не смог сдержать эмоции.
