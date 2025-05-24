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«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо»

Фото: iStock/ gorodenkoff

Фото: iStock/ gorodenkoff

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, сообщило агентство РИА Новости.
В матче 30-го тура «черно-зеленые» со счетом 3:0 обыграли «Динамо». Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян забивали за «Краснодар» в заключительном туре.

Благодаря сегодняшней победе футбольный клуб набрал 67 очков по результатам чемпионата. У выигравшего свой матч «Зенита» на один балл меньше — 66.

Получается, впервые с 2018-го победу в РПЛ одержал не «сине-бело-голубые». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.

Ранее сообщалось, что клуб «Наполи» из Неаполя одержал победу в чемпионате Италии по футболу в четвертый раз в своей истории. В матче заключительного тура команда обыграла «Кальяри».

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24 мая 2025, 00:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Клуб «Наполи» из Неаполя одержал победу в чемпионате Италии по футболу в четвертый раз в своей истории. В матче заключительного тура команда обыграла «Кальяри».
Встреча 38-ого тура завершилась со счетом 2:0. На 42-й минуте игры гол забил полузащитник Скотт Мактоминей, а на 51-й отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. «Наполи» обошел в турнирной таблице своего ближайшего преследователя клуб «Интер» всего на одно очко, набрав за сезон 82 балла.

Главный тренер команды Антонио Конте к ее четвертому титулу в своей истории. Ранее «Наполи» завоевывал чемпионство в 1987, 1990 и 2023 годах.

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Чемпионы по бальным танцам Каташинские отказались от «Ледникового периода»
Танцоры Каташинские опасаются идти на «Ледниковый период» из-за риска травм
23 мая 2025, 15:22

Фото: iStock/ Igor Bostanika

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о своих опасениях относительно участия в шоу «Ледниковый период». Несмотря на активную работу с фигуристами, помогая им совершенствовать танцевальные навыки, сами танцоры пока не готовы выйти на лед.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы уверенно чувствовать себя на коньках. Когда достигнем нужного уровня, можно будет задуматься о проекте. Но сначала хорошенько взвесим все риски — фигурное катание достаточно травмоопасно, а нам важно сохранять форму и продолжать преподавать в нашей танцевальной школе», — пояснили спортсмены.
Каташинские также поделились, что сейчас полностью сосредоточены на тренерской деятельности.

«Сегодня наша главная цель — не завоевание личных наград, а подготовка новых чемпионов. Уже есть первые серьёзные достижения наших учеников. Это совершенно особенные эмоции, когда побеждают твои воспитанники. Их успехи стали для нас самым важным», — отметили чемпионы.
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Физиолог Скрипник рассказал, кому противопоказано играть в падел-теннис
Физиолог Скрипник: падел-теннис противопоказан при проблемах с поясничным отделом
23 мая 2025, 14:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Падел-теннис становится все более популярным среди москвичей. Необычная игра сочетает в себе большой теннис и сквош. Спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник рассказал, кому противопоказано играть в падел-теннис, передает «Москва 24».
По его словам, данная игра воздействует на мышечный аппарат щадяще. Скрипник отметил, что во время сеансов эффективно развивается мускулатура ног, ягодиц, передних и задних частей бедер, а также спины и рук.

Стоит отметить, что входить в тренировочный процесс следует постепенно, подчеркнул физиолог.

«При этом противопоказано заниматься падел-теннисом тем, кто страдает от проблем с коленными суставами и поясничным отделом. Потому что здесь присутствует ударная нагрузка за счет прыжков, выпадов, ускорения в беге», — добавил тренер.

Скрипник заключил, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно с осторожностью играть в падел-теннис.

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Игорь Уланов может возглавить «Торпедо»
23 мая 2025, 13:05

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

По данным Metaratings.ru, 55-летний Игорь Уланов рассматривается на пост главного тренера нижегородского «Торпедо».
В прошлом сезоне специалист работал ассистентом Игоря Ларионова, а ранее возглавлял «Автомобилист» и «Спартак». Напомним, в минувшем сезоне «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата и проиграло «Локомотиву» (0-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Официального подтверждения назначения пока не поступало.

Прежде сообщалось, что московский «Спартак» не получал официальных предложений от бразильского «Фламенго» относительно трансфера аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о возможном интересе бразильского клуба, переговоры между сторонами не велись. В «Спартаке» подтвердили намерение сохранить игрока в текущий трансферный период.

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Герасименко: по трём играм «Динамо» с Гусевым видна раскрепощенность у ребят
23 мая 2025, 12:55

Фото: iStock/ gorodenkoff

Экс-нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал предстоящее противостояние между «Краснодаром» и «Динамо» в заключительном туре текущего сезона РПЛ. Он отметил, что фаворита в этом матче нет, и шансы команд равны — 50 на 50. По его мнению, «Динамо» в последних играх демонстрирует неплохую игру, однако обе команды сталкиваются с проблемами в обороне. Герасименко подчеркнул, что тот, кто сыграет более надежно в защите, тот и одержит победу.
Он также добавил, что можно много говорить о предстоящем матче, но все станет ясно только на поле. В прошлом году «Динамо» также стремилось к чемпионству, но в решающий момент не смогло удержать позиции. Герасименко выразил надежду, что снятие Лички в последних турах может раскрепостить команду. По его словам, в трех последних играх «Динамо» под руководством Гусева проявило большую свободу в действиях, и игрокам важно показать себя с лучшей стороны, чтобы претендовать на место в стартовом составе, приводит его слова Metaratings.ru.

Герасименко отметил, что обе команды выглядят неплохо в атаке, но допускают много ошибок в обороне. Он выразил интерес к тому, как все это проявится на практике.

Перед заключительным туром «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 64 очками, опережая «Зенит» на один балл. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 56 очками. Матч между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

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