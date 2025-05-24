«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо»

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Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, сообщило агентство РИА Новости.
В матче 30-го тура «черно-зеленые» со счетом 3:0 обыграли «Динамо». Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян забивали за «Краснодар» в заключительном туре.
Благодаря сегодняшней победе футбольный клуб набрал 67 очков по результатам чемпионата. У выигравшего свой матч «Зенита» на один балл меньше — 66.
Получается, впервые с 2018-го победу в РПЛ одержал не «сине-бело-голубые». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.
Ранее сообщалось, что клуб «Наполи» из Неаполя одержал победу в чемпионате Италии по футболу в четвертый раз в своей истории. В матче заключительного тура команда обыграла «Кальяри».
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Благодаря сегодняшней победе футбольный клуб набрал 67 очков по результатам чемпионата. У выигравшего свой матч «Зенита» на один балл меньше — 66.
Получается, впервые с 2018-го победу в РПЛ одержал не «сине-бело-голубые». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.
Ранее сообщалось, что клуб «Наполи» из Неаполя одержал победу в чемпионате Италии по футболу в четвертый раз в своей истории. В матче заключительного тура команда обыграла «Кальяри».
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Ольга Енгалычева