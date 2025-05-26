Деменко заявил, что Галицкому будет сложно сохранить команду «Краснодара»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Экс-игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко заявил, что владельцу футбольного клуба (ФК) «Краснодар» Сергею Галицкому будет непросто сохранить основных игроков команды после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Наверное, сейчас Сергею Николаевичу Галицкому будет сложно сохранить костяк «Краснодара». На многих футболистов сейчас обратят внимание. Можно говорить, что в следующем сезоне будет сложно. Удастся ли сохранить этот костяк — вопрос», — поделился своим мнением Деменко с Metaratings.ru.Он отметил, что у «Краснодара» хороший состав, люди, которые подбирают игроков в клуб, — профессионалы своего дела.
«Мы видели, какие деньги выкладывают «Спартак», ЦСКА, «Зенит», но «Краснодар» находит под свой стиль, под свою игру футболистов, которые удачно вписались в команду. «Краснодар» грамотно тратится на трансферы, потому что за траты есть спрос? Конечно. Когда мы говорим о компании «Газпром» или о Галицком — это немного разные вещи», — пояснил Деменко.Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0 в заключительном матче РПЛ. С 67 очками команда стала чемпионом России по футболу. Это первый трофей «Краснодара» за 17-летнюю историю клуба.
Читайте также:
Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России
Неаполитанский «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу в 4-й раз
Бывший защитник «Зенита» Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд
Анастасия Чубина