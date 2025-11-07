Бывший тренер сборной Португалии Бенту отказался возглавить «Спартак»
Бывший тренер сборной Португалии Паулу Бенту отказался возглавить «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.ru.
Посредники вели переговоры с агентами Бенту о возможном сотрудничестве. Однако на текущий момент тренер не готов рассматривать предложение о работе в России.
56-летний португальский специалист имеет богатый опыт в тренерской деятельности. Он работал в таких клубах, как «Спортинг», «Крузейро», «Олимпиакос» и «Чунцин Лифань», а также возглавлял сборные Португалии, Южной Кореи и ОАЭ, которую покинул в марте этого года.
После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка. Лидер турнира — «Краснодар» — опережает красно-белых на десять баллов.
Читайте также: