Газинский назвал главных конкурентов «Краснодара» в борьбе за чемпионство

06 ноября 2025, 19:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский в интервью Metaratings.ru высказался о главных конкурентах команды в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





По его словам, на сегодняшний день главным соперником и конкурентом «Краснодара» в борьбе за чемпионство является «Зенит».





«Любая московская команда – с ними всегда сложно играть. По себе помню, когда мы приезжали играть в Москву или с московскими командами играли в Краснодаре – всегда было непросто. Не могу выделить одну команду», — отметил Газинский.