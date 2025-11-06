Газинский назвал главных конкурентов «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский в интервью Metaratings.ru высказался о главных конкурентах команды в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
По его словам, на сегодняшний день главным соперником и конкурентом «Краснодара» в борьбе за чемпионство является «Зенит».
«Любая московская команда – с ними всегда сложно играть. По себе помню, когда мы приезжали играть в Москву или с московскими командами играли в Краснодаре – всегда было непросто. Не могу выделить одну команду», — отметил Газинский.
После четырнадцати туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, занимающий второе место, отстаёт от лидера на два пункта, а «Зенит», находящийся на третьей строчке, — на три. Аналитики букмекерской конторы BetBoom считают «Зенит» основным кандидатом на чемпионство в сезоне 2025/26.