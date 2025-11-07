Экс-советник ЦСКА поставил под сомнение чемпионские перспективы команды

07 ноября 2025, 17:44

Валерий Непомнящий оценил шансы ЦСКА в борьбе за чемпионство России

Фото: Istock/gorodenkoff

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил перспективы команды в борьбе за первенство в чемпионате России сезона-2025/26.





В беседе с «Metaratings.ru» Непомнящий согласился с мнением главного тренера Фабио Челестини о том, что команда работает на пределе.

«Мне кажется, имелась в виду не функциональная, физическая или эмоциональная усталость. Вопрос в том, что соперники уступали «армейцам» в качестве игры — и это факт. Но с тем, как ЦСКА играет в завершающей стадии атаки, очень сложно рассчитывать на титул», — заявил Валерий.