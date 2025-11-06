Экс-игрок «Локомотива» Бурлак считает, что команда «встряхнется» после проигрыша
Бурлак: поражение в игре с «Зенитом» может пойти на пользу «Локомотиву»
Экс-игрок «Локомотива» Тарас Бурлак прокомментировал поражение команды в матче с «Зенитом» (0:2) в 14-м туре РПЛ.
В беседе с Metaratings.ru отметил, что проигрыш не стал сенсацией, учитывая статус фаворита петербуржцев, а также отсутствие ключевых игроков Монтеса и Воробьёва.
Бурлак подчеркнул, что «Локомотив» находится в верхней части турнирной таблицы, и поражение может «встряхнуть» команду и пойти на пользу в дальнейшей борьбе за лидерство.
После 14 туров «железнодорожники» занимают пятое место с 27 очками. Следующий матч команда проведёт 9 ноября против «Оренбурга».
Читайте также: