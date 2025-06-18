Бывший тренер сборной России по хоккею назвал лучшего вратаря мира

Тренер Быков назвал россиянина Сергея Бобровского лучшим вратарём мира
Сергей Бобровский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал оценку игре вратаря Сергея Бобровского в беседе с «Metaratings.ru».



Быков отреагировал на победу «Флориды» в Кубке Стэнли и особо отметил успехи вратаря клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, который играет там с 2019 года.

«Безусловно, Сергей Бобровский — один из лучших вратарей мира. Сергей даже лучший в мире на данный момент. Я испытываю гордость за Сергея. Он русский вратарь мирового класса», — поделился своим мнением Вячеслав в разговоре с «Metaratings.ru».
Следует напомнить, что 18 июня «Флорида» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд, обставив «Эдмонтон» в финальной серии со счётом 4-2. Российский голкипер Бобровский защищал ворота клуба на протяжении всех матчей.
Ольга Щелокова

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