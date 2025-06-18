Бывший тренер сборной России по хоккею назвал лучшего вратаря мира

18 июня 2025, 16:06

Тренер Быков назвал россиянина Сергея Бобровского лучшим вратарём мира

Сергей Бобровский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал оценку игре вратаря Сергея Бобровского в беседе с «Metaratings.ru».





Быков отреагировал на победу «Флориды» в Кубке Стэнли и особо отметил успехи вратаря клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, который играет там с 2019 года.

«Безусловно, Сергей Бобровский — один из лучших вратарей мира. Сергей даже лучший в мире на данный момент. Я испытываю гордость за Сергея. Он русский вратарь мирового класса», — поделился своим мнением Вячеслав в разговоре с «Metaratings.ru».