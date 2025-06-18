Бывший тренер сборной России по хоккею назвал лучшего вратаря мира
Тренер Быков назвал россиянина Сергея Бобровского лучшим вратарём мира
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал оценку игре вратаря Сергея Бобровского в беседе с «Metaratings.ru».
Быков отреагировал на победу «Флориды» в Кубке Стэнли и особо отметил успехи вратаря клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, который играет там с 2019 года.
«Безусловно, Сергей Бобровский — один из лучших вратарей мира. Сергей даже лучший в мире на данный момент. Я испытываю гордость за Сергея. Он русский вратарь мирового класса», — поделился своим мнением Вячеслав в разговоре с «Metaratings.ru».Следует напомнить, что 18 июня «Флорида» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд, обставив «Эдмонтон» в финальной серии со счётом 4-2. Российский голкипер Бобровский защищал ворота клуба на протяжении всех матчей.