Футболисты «Зенита» пройдут медосмотр 18 и 19 июня перед новым сезоном РПЛ
Футболисты петербургского «Зенита» 18 и 19 июня пройдут медицинский осмотр перед стартом нового сезона РПЛ. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным издания, игрокам, вызванным в свои национальные сборные, предоставят дополнительные дни отдыха в связи с обследованием. Ранее пресс-служба клуба «сине-бело-голубых» уточняла, что полузащитника Вендела осмотрят врачи Санкт-Петербурга.
Отмечается, что в прошлом сезоне «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице с 66 очками. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля.
Ранее стало известно, как в амстердамском «Аяксе» отреагировали на слухи о возможном переходе полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
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