18 июня 2025, 14:58

Экс-полузащитник Антон Соснин: с Карпиным у «Динамо» повышаются шансы на чемпионство

Фото: iStock / gorodenkoff

Бывший полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин поделился мнением о перспективах команды под руководством Валерия Карпина.





По мнению Соснина, шансы «Динамо» на чемпионство повысятся, если Карпину удастся улучшить игру в обороне, которая была одной из главных проблем команды. Он также отметил, что в атаке у «Динамо» есть футболисты, способные сделать результат.





«Даже несмотря на то, что «Динамо» давно не выигрывало трофеев. Судьба может сложится так, что Карпин в свой первый год в новом клубе возьмет какой-то трофей», — сказал Соснин в беседе с Metaratings.ru.