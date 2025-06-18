Соснин назвал условие, при котором «Динамо» станет чемпионом с Карпиным
Экс-полузащитник Антон Соснин: с Карпиным у «Динамо» повышаются шансы на чемпионство
Бывший полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин поделился мнением о перспективах команды под руководством Валерия Карпина.
По мнению Соснина, шансы «Динамо» на чемпионство повысятся, если Карпину удастся улучшить игру в обороне, которая была одной из главных проблем команды. Он также отметил, что в атаке у «Динамо» есть футболисты, способные сделать результат.
«Даже несмотря на то, что «Динамо» давно не выигрывало трофеев. Судьба может сложится так, что Карпин в свой первый год в новом клубе возьмет какой-то трофей», — сказал Соснин в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, что «Динамо» не выигрывало трофеи с 1995 года. По итогам сезона РПЛ 2024/25 команда заняла пятое место.