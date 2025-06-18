Сушинский объяснил, почему считает Бобровского лучшим вратарем мира

18 июня 2025, 14:14

Сушинский назвал Бобровского лучшим вратарем мира после победы в Кубке Стэнли

Фото: iStock / gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский заявил, что Сергей Бобровский — лучший вратарь мира, благодаря его вкладу в победу «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли. По его мнению, Бобровский стабилен и вселяет уверенность в команду.





«Флорида» выиграла Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон» со счетом 4-2. Бобровский в плей-офф НХЛ провел 23 матча с коэффициентом надежности 2,20 и 91,4% отраженных бросков.



Он также отметил, что «Флорида» третий год подряд выходит в финал благодаря отличному подбору игроков, в отличие от «Эдмонтона», у которого играет только одно звено.





«У "Эдмонтона" хорошая команда, но проблема в том, что у них играет одно звено. Этого хватало до финала, а в финале не хватило», — сказал Сушинский Metaratings.ru.

