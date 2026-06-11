Бывший тренер «Спартака» назвал главное условие для борьбы за золото РПЛ
Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне Российской премьер-лиги и рассказал, что может помочь красно-белым завоевать чемпионский титул. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По словам испанского специалиста, ключевым фактором успеха должна стать совместная работа всех структур клуба. Абаскаль считает, что для достижения высоких результатов владельцы, руководство и тренерский штаб должны придерживаться единой стратегии и двигаться в одном направлении.
Тренер отметил, что при таком подходе «Спартак» будет способен всерьёз претендовать на победу в чемпионате уже в следующем сезоне. По его мнению, согласованность действий внутри клуба играет решающую роль в борьбе за самые высокие места.
Минувший сезон стал для красно-белых неоднозначным. Команда сумела завоевать FONBET Кубок России, одержав победу над «Краснодаром» в Суперфинале в серии пенальти. Однако в чемпионате страны москвичи финишировали лишь на четвёртой строчке турнирной таблицы.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. После ухода из клуба специалист продолжает следить за выступлениями команды и оценивать её перспективы в борьбе за трофеи.
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