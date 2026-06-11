Бывший тренер «Спартака» назвал главное условие для борьбы за золото РПЛ

11 июня 2026, 22:57

Абаскаль рассказал, что нужно «Спартаку» для чемпионства в новом сезоне

Гильермо Абаскаль (Фото: Instagram* / @guille_abascal)

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне Российской премьер-лиги и рассказал, что может помочь красно-белым завоевать чемпионский титул. Об этом сообщает Metaratings.ru.