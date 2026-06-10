Гасилин: «Спартаку» никак нельзя отпускать Барко
Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о возможном уходе из «Спартака» аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Об этом пишет Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в начале июня «Спартак» отказался от предложения «Индепендьенте» о трансфере Барко. Аргентинский клуб хотел арендовать футболиста на один год без компенсации, но с возможностью последующего выкупа 50% его прав.
Гасилин заявил, что заменить Барко, ключевого игрока в атаке «Спартака», чрезвычайно сложно. Он подчеркнул, что футболист хорошо адаптирован к РПЛ и соответствует требованиям тренера, поэтому его уход крайне нежелателен.
Согласно информации Metaratings.ru, «Спартак» находится на пороге подписания нового соглашения с Барко. Срок действия текущего контракта футболиста с клубом истекает 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провёл 37 матчей во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав девять результативных передач. Transfermarkt определяет рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.
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