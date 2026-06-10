Гасилин: «Спартаку» никак нельзя отпускать Барко

10 июня 2026, 14:33

Фото: iStock/Pixfly

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о возможном уходе из «Спартака» аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Об этом пишет Metaratings.ru.