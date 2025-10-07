Бывший тренер «Спартака» выразил свое отношение к клубу
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слухи о возможном увольнении Деяна Станковича и высказался о собственной готовности вернуться в московский клуб.
Рианчо заявил Metaratings.ru, что не склонен размышлять о будущем Станковича и не придаёт значения слухам об отставке — в клубе сейчас есть тренер, которого следует уважать.
Вместе с тем он отметил, что не отказался бы от предложения вновь поработать в «Спартаке» и открыт для предложений из России.
По данным СМИ, команда пока не увольняла Станковича, поскольку у совета директоров нет согласованной и готовой принять пост кандидатуры. После 11 туров «красно-белые» имеют 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
