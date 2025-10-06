«Не хорошо»: Экс-советник Федуна высказался о работе руководства «Спартака»
Франко Камоцци заявил о проблемах в «Спартаке» в период работы Малышева
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о возможном уходе генерального директора клуба Олега Малышева.
Франко Камоцци в беседе с «Metaratings.ru» оценил работу Малышева как неудовлетворительную.
«Работа Малышева в «Спартаке»? Не очень хорошо. Очевидно, что клуб пережил много неприятностей во время его работы. Мы можем говорить о выборе спортивного директора или выборе игроков. Я не увидел сильного руководства ни в одной из сторон клуба», — высказался Франко.Экс-советник выразил мнение, что «Спартаку» бы помогло возвращение Леонида Федуна. В текущем сезоне РПЛ «Спартак» после 11 туров располагается на шестой строчке в таблице. У команды 18 очков. В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Ростовом» на домашнем поле. Встреча запланирована на 18 октября и начнется в 15:15 по московскому времени.