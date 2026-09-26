Бывший тренер вратарей ЦСКА рассказал о судьбе Акинфеева в столичном клубе

26 сентября 2026, 01:31

Тренер Чанов: Акинфеев вернётся в строй и будет защищать ворота ЦСКА

Игорь Акинфеев (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Занимавший пост тренера вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве. Специалист уверен, что 40‑летний вратарь по‑прежнему входит в число сильнейших стражей ворот Российской Премьер‑Лиги.





В интервью Metaratings.ru Чанов отметил отличную физическую форму Акинфеева и выразил уверенность в его скором возвращении на поле. По словам эксперта, клуб не зря продлил контракт с ним до конца нынешнего сезона.



«Мы ещё увидим его в этом сезоне. Пропуски матчей бывают у всех. Игорь вернётся в строй и будет играть за ЦСКА», — сказал Чанов.