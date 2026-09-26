Бывший тренер вратарей ЦСКА рассказал о судьбе Акинфеева в столичном клубе
Тренер Чанов: Акинфеев вернётся в строй и будет защищать ворота ЦСКА
Занимавший пост тренера вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве. Специалист уверен, что 40‑летний вратарь по‑прежнему входит в число сильнейших стражей ворот Российской Премьер‑Лиги.
В интервью Metaratings.ru Чанов отметил отличную физическую форму Акинфеева и выразил уверенность в его скором возвращении на поле. По словам эксперта, клуб не зря продлил контракт с ним до конца нынешнего сезона.
«Мы ещё увидим его в этом сезоне. Пропуски матчей бывают у всех. Игорь вернётся в строй и будет играть за ЦСКА», — сказал Чанов.В текущем розыгрыше РПЛ легендарный голкипер пока не выходил на поле из-за проблем со здоровьем. В матчах за ЦСКА ворота защищали Владислав Тороп и Максим Бориско. В период выступлений за «армейцев» Акинфеев провёл 818 игр.