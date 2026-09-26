Футболисты сборных Украины и Венгрии устроили драку после матча Лиги наций

26 сентября 2026, 00:57

Фото: iStock/Andreyuu

В Будапеште состоялся матч первого тура Лиги наций сезона‑2026/27 между сборными Венгрии и Украины, который завершился победой второго коллектива со счётом 1:0. Концовку встречи омрачила потасовка между игроками обеих команд.