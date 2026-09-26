Футболисты сборных Украины и Венгрии устроили драку после матча Лиги наций
В Будапеште состоялся матч первого тура Лиги наций сезона‑2026/27 между сборными Венгрии и Украины, который завершился победой второго коллектива со счётом 1:0. Концовку встречи омрачила потасовка между игроками обеих команд.
Напряжённая обстановка на поле достигла пика в добавленное ко второму тайму время. Полузащитник сборной Украины Александр Назаренко совершил грубый фол против игрока венгерской команды. За это он получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
После эпизода между футболистами обеих сборных вспыхнула перепалка, продлившаяся примерно минуту. Кроме того, с трибун на поле полетели посторонние предметы.
В следующем туре группового этапа Венгрия встретится с Северной Ирландией 28 сентября. Украина в этот же день проведёт матч с Грузией.
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