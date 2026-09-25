Сборная России с флагом и гимном победила на ЧЕ по боксу

25 сентября 2026, 23:22

Сборная России заняла первое место в медальном зачете ЧЕ по боксу в Софии

Фото: iStock/FOTOKITA

Сборная России возглавила медальный зачет на чемпионате Европы по боксу под эгидой World Boxing, который проходил в Софии. Спортсмены выступали с национальными флагом и гимном.