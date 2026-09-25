Сборная России с флагом и гимном победила на ЧЕ по боксу
Сборная России возглавила медальный зачет на чемпионате Европы по боксу под эгидой World Boxing, который проходил в Софии. Спортсмены выступали с национальными флагом и гимном.
В активе россиян семь золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Такой результат стал лучшим среди всех команд на турнире.
На второй строчке медального зачета расположилась сборная Турции, завоевавшая четыре золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Тройку лидеров замкнула команда Азербайджана с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.
Среди мужчин российские боксеры показали наивысший результат (пять золотых и две серебряные медали). В женском зачете россиянки завоевали два золота, по три серебра и бронзы, уступив сборной Турции.
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