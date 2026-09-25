Футболист сборной Англии может перейти в «Краснодар»
Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Российской Премьер‑Лиге. 26‑летний футболист ведёт переговоры с «Краснодаром».
Санчо сейчас — свободный агент, пишет Metaratings.ru. Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игрок расстался с англичанами в июле текущего года. В период игры за манкунианцев он отметился 12 голами и шестью результативными передачами в 83 матчах. Рыночная стоимость Джейдона Санчо, по оценке портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.
Согласно регламенту РПЛ, клубы вправе подписывать свободных агентов до 25 сентября включительно. По истечении этого срока зарегистрировать футболистов без действующего контракта для участия в первой половине сезона уже не получится.
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