Бывший вратарь «Краснодара» оценил шансы клуба на победу в РПЛ

03 декабря 2025, 20:46

Синицын назвал «Краснодар» охотником за первым местом в РПЛ

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о шансах команды на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и сравнил её игру с игрой «Зенита».





По словам Синицына, «Краснодар» активно борется за первое место и является главным соперником питерцев. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что у команды из Северной столицы сейчас есть определённые проблемы.





«Краснодар» — охотник за первым местом», — добавил собеседник.