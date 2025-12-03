Бывший вратарь «Краснодара» оценил шансы клуба на победу в РПЛ
Синицын назвал «Краснодар» охотником за первым местом в РПЛ
Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о шансах команды на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и сравнил её игру с игрой «Зенита».
По словам Синицына, «Краснодар» активно борется за первое место и является главным соперником питерцев. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что у команды из Северной столицы сейчас есть определённые проблемы.
«Краснодар» — охотник за первым местом», — добавил собеседник.
После 17 матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. 7 ноября «быки» встретятся с ЦСКА на поле «Ozon Арены», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.