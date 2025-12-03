Французский нападающий оценил возможность «Зенита» оказаться в топ-10 Лиги 1

03 декабря 2025, 18:52

Сиве: «Зенит» может оказаться в топ-10 Лиги 1

Французский нападающий казанского «Рубина» Жак Сиве высказал свое мнение об уровне петербургского «Зенита» в сравнении с клубами чемпионата Франции после встречи команд в 17-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





В матче питерцы одержали победу над «Рубином» со счетом 1:0, единственный гол забил Нино.





«Не могу назвать точное место «Зенита», выступай он в Лиге 1, но уверен, что он точно мог бы оказаться в первой десятке», — прокомментировал Сиве порталу Metaratings.ru.