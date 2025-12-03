Французский нападающий оценил возможность «Зенита» оказаться в топ-10 Лиги 1
Сиве: «Зенит» может оказаться в топ-10 Лиги 1
Французский нападающий казанского «Рубина» Жак Сиве высказал свое мнение об уровне петербургского «Зенита» в сравнении с клубами чемпионата Франции после встречи команд в 17-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В матче питерцы одержали победу над «Рубином» со счетом 1:0, единственный гол забил Нино.
«Не могу назвать точное место «Зенита», выступай он в Лиге 1, но уверен, что он точно мог бы оказаться в первой десятке», — прокомментировал Сиве порталу Metaratings.ru.
Сейчас «сине-бело-голубые» занимают третье место в таблице РПЛ с 36 очками, тогда как «Рубин» с 23 баллами находится на седьмой позиции.