«Многое даёт команде»: Круговой сравнил Мусаева с Роналду

03 декабря 2025, 17:12

Круговой заявил, что Мусаев многое дает команде

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Защитник ЦСКА Данил Круговой после победы над «Оренбургом» (2:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) провел параллели между игрой нападающего «армейцев» Тамерлана Мусаева и португальской звездой Криштиану Роналду.





Как пишет Metaratings.ru, гол в ворота «Оренбурга» стал для Мусаева вторым в 16 матчах РПЛ, также на его счету один результативный пас.





«Тамерлан целеустремлённый. Мусаев многое даёт команде», — сказал Круговой.