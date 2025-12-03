«Многое даёт команде»: Круговой сравнил Мусаева с Роналду
Защитник ЦСКА Данил Круговой после победы над «Оренбургом» (2:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) провел параллели между игрой нападающего «армейцев» Тамерлана Мусаева и португальской звездой Криштиану Роналду.
Как пишет Metaratings.ru, гол в ворота «Оренбурга» стал для Мусаева вторым в 16 матчах РПЛ, также на его счету один результативный пас.
«Тамерлан целеустремлённый. Мусаев многое даёт команде», — сказал Круговой.
После 17 матчей ЦСКА набрал 36 очков и занимает второе место в таблице. 7 декабря «армейцы» сыграют на выезде с «Краснодаром» в матче 18-го тура РПЛ, который начнётся в 19:00 по московскому времени.